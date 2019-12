Afzegging van Murray voor Australië betekent ook geen duel tegen David Goffin

Andy Murray heeft laten weten dat het seizoensbegin in Australië te vroeg komt na de liesblessure die hij opliep in de Davis Cup. Dat betekent geen Australian Open voor de Schot, maar ook geen ATP Cup. Wat mogelijk dan ook weer gevolgen heeft voor de Belgen.

De eerste editie van de ATP Cup gaat door van 3 januari 2020 tot 12 januari 2020. De nieuwe landencompetitie zal in Australië worden afgewerkt. Groot-Brittanië zit in dezelfde poule als België. David Goffin mocht zich dus al opmaken voor een ontmoeting met Andy Murray, maar dat gaat nu niet door.

Puur sportief bekeken is het afhaken van Murray natuurlijk wel een aderlating voor het VK en stijgen hierdoor de kansen van het Belgische team. Dat begint in Sidney met een duel tegen Molvavië, nadien wordt Groot-Brittanië partij gegeven en tenslotte trachten Goffin & co ook voorbij Bulgarije te geraken in de groepsfase.