Opnieuw pech voor Andy Murray: Schot moet de Australian Open laten passeren met liesblessure

De Australian Open was bijzonder gelukkig toen zowel Kim Clijsters als Andy Murray aankondigden dat ze hun rentree gingen maken in het Australische grandslamtoernooi. Clijsters zegde eerder al af met een knieblessure en nu volgt dus ook Andy Murray.

Murray wilde graag zijn terugkeer maken na een zware heupoperatie. Er waren heel wat twijfels of hij terug op niveau ging kunnen tennissen, maar daar wist hij al snel komaf mee te maken door dit najaar het ATP-toernooi in Antwerpen te winnen.

We're sad to report that five-time finalist @andy_murray will not be playing in Australia in 2020 - can't wait to see you back here in 2021, Andy!



Read More: https://t.co/XewT5XNmJb #AusOpen pic.twitter.com/L64nmFuwW5