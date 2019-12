Federer nestelt zich in top vijf van absolute grootverdieners in het laatste decennium

Roger Federer blijft nog altijd ontzettend populair. Op zijn 38ste heeft de Zwitser dan ook nog niets van zijn flair en balgevoel verloren. Dat hij in de laatste tien jaar ook nog zo goed bleef presteren, heeft hem financieel ook geen windeieren gelegd.

Forbes heeft een lijst bekendgemaakt met best betaalde sporters over alle sportgrenzen heen van de laatste tien jaar. Floyd Mayweather is de primus met een totaal van 915 miljoen dollar. De bokser feliciteerde op Twitter overigens iedereen die op de lijst staat.

Daar hoort ook Roger Federer bij. Federer is de hoogst genoteerde tennisspeler op plaats vijf. Hij komt na voetballers Cristiano Ronaldo en Lionel Messi en basketbalspeler LeBron James. Federer vergaarde volgens de cijfers van Forbes 640 miljoen dollar.