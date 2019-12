US Open-winnares geeft verstek voor Auckland en is twijfelachtig voor Australian Open

Bianca Andreescu zal nog even langer van de kerstkalkoen en de eindejaarsfeesten kunnen genieten. De Canadese tennisster moet forfait geven voor het WTA-toernooi van Auckland.

Het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland is voor velen de voorbereiding op de Australian Open, de eerste Grand Slam van het nieuwe seizoen. Andreescu (19) sukkelt sinds haar overwinning op de US Open met de knie. Op de WTA Finals werd die pijn heviger en sindsdien speelde ze niet meer.

De tennisster had gehoopt om er in Auckland opnieuw te staan, maar dat gaat dus niet door. Begin dit jaar begon ze als qualifier aan het toernooit en bereikte ze de finale. Die verloor ze van de Duitse Julia Görges.

De Canadese is de huidige nummer vijf van de wereld. Of ze op tijd klaar zal zijn voor de Australian Open is nog niet geweten.