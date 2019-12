Tsjechisch talent wil bevestigen in 2020: "Het jaar van de bevestiging"

Marie Bouzkova is helemaal klaar voor 2020. De Tsjechische is het voorbije seizoen doorgebroken en op een gegeven moment stond ze zelfs op de 53ste plaats. Nu wil ze bevestigen.

Het was een mooi seizoen voor Bouzkova. Ze stond aan het begin van het seizoen nog niet in de top 100, maar door enkele knappe overwinningen stond ze op een gegeven moment op de 53ste plaats. Nu staat ze op een 57ste plaats.

Het grootste succes voor de 21-jarige was op de Rogers Cup. Daar heeft ze de halve finale gehaald. Halep gaf namelijk op in de kwartfinale met een blessure. Serena Williams was in de halve finale dan weer net een maatje te groot voor het jonge talent.

Bevestigen

Komend seizoen wil Bouzkova bevestigen. “Er staan zware trainingen op het programma. Het voorbije seizoen is het zo gelukt dus komend seizoen wil ik het ook op deze manier doen. Ik werk nog aan mijn explosiviteit, maar ik hoop er te staan tegen de Australian Open” aldus Bouzkova bij WTA Tennis.

Ze geeft ook meer uitleg over het voorbije seizoen. “Ik wilde in de Top 100 van de wereld komen, maar het is meer dan dat. ik ben zeer blij hoe het seizoen is gelopen.”