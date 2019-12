Missen van Fed Cup-duel in februari geen ramp voor Clijsters met oog op de Spelen

Kim Clijsters is met een update gekomen: waarschijnlijk maakt ze haar comeback in maart in het Mexicaanse Monterrey. Dat heeft een aantal gevolgen, onder andere dat ze past voor de Fed Cup-ontmoeting met Kazakhstan. Al hoeft dat niet het einde van de wereld te betekenen.

Indien haar herstel beter verloopt dan verwacht, is het niet uitgesloten dat Clijsters toch nog in februari aan spelen toekomt. Maar op 7 en 8 februari zal ze in Kortrijk sowieso nog niet op de baan staan tijdens het Fed Cup-duel met Kazakhstan.

Theoretisch kan dat een probleem zijn voor deelname aan de Olympische Spelen, want het is vereist om in vier jaar twee Fed Cup-ontmoetingen af te werken. Dat zal niet meer mogelijk zijn voor Tokio 2020 eraan komt. Gelukkig zijn er nog andere manieren om daar te geraken.

WILDCARD OF VRIJSTELLING MOGELIJK

Zo kan er een wildcard gegeven worden aan een voormalige medaillewinnares op de Spelen of een grandslamkampioene. Ook kan een jury van ITF-en IOC-leden een vrijstelling geven aan een speelster met grote verdienste in de Fed Cup. Met haar vier grandslamtitels in het enkel en de Fed Cup-overwinning van België in 2001 komt Clijsters voor beide pistes zeker in aanmerking.

Stuit de Limburgse toch telkens op een 'njet', dan kan ze in het enkelspel niet aantreden op de Spelen. Een andere mogelijkheid is wel nog het dubbelspel. Als Clijsters de top 300 van de wereldrangschikking haalt, kan ze dan nog een dubbelduo vormen met Elise Mertens.