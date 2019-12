Australian Open neemt belangrijke maatregel voor alle tennissers: "We zijn er al sinds 2007 mee bezig"

De organisatie van de Australian Open heeft laten weten dat het de prijzenpot voor het toernooi aanzienlijk zal verhogen. Een beslissing waar vooral de tennissers die net onder de absolute top staan, van kunnen genieten, aldus de organisatie.

Het totale bedrag dat is vrijgemaakt aan prijzengeld bedraagt 45 miljoen euro. Daarmee voorziet de Australian Open een stijging van een keine veertien procent.

Een speler die de eerste ronde niet overleeft gaat naar huis met 56.000 euro. Twintig procent meer dan in 2019. De winnaar krijgt een cheque ter waarde van 2,5 miljoen euro. Volgens Craig Tiley, toernooidirecteur, is het bedrag sinds 2007 al verdriedubbeld. "We willen al langer een grotere groep tennissers belonen."