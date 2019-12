Afscheidnemende Wozniacki wil nog één keer schitteren op Australian Open met Amerikaanse ex-nummer 1

Op maandag 6 januari start het tennistoernooi van Auckland. Traditioneel is dat de voorbereiding op de Australian Open die enkele weken later start. En daarop wil Caroline Wozniacki nog een keer schitteren.

Caroline Wozniacki liet in het begin van december al weten dat ze na de eerste Grand Slam van het nieuwe tennisjaar een punt zet achter haar loopbaal. De 29-jarige tennisster wil graag meer van het leven genieten met haar man David Lee (een ex-NBA-ster bij Golden State Warriors, nvdr). Ze is ook fotomodel.

In 2018 schreef Wozniacki de Australian Open op haar naam. Nu is ze van plan om nog één keer te schitteren en dat wil de voormalige nummer één van de wereld ook in het dubbelspel. Samen met Serena Williams trekt ze het hardcourt van Melbourne op.

Wozniacki wierp in 2009 voor het eerst grote ogen toen ze de finale haalde op de US Open. Die verloor ze van Kim Clijsters. In de halve finale schakelde ze toen Yanina Wickmayer uit.