Rondje tennis: Julia Glushko stopt ermee, killer van Minnen verliest finale in Limoges

Het tennisnieuws van de dag valt samen te vatten in twee items: de Israëlische Julia Glushko houdt ermee op en dan was er nog de ontknoping in het WTA-toernooi van Limoges. Daarbij springt het pensioen van de 29-jarige Glushko uiteraard het meest in het oog.

In juni 2014 bereikte Glushko haar hoogste positie ooit op de wereldranglijst met een 79ste plaats. De tweede week halen op een Grand Slam lukte haar nooit. Wel bereikte ze enkele keren de derde ronde. Op WTA-niveau won ze geen enkel toernooi, maar ze sluit haar carrière wel af met 11 ITF-titels. LAATSTE WEDSTRIJD IN EIGEN LAND Glushko schipperde vaak tussen beide niveaus, maar haalde in 2019 nog slechts één keer de hoofdtabel van een WTA-toernooi. Daarop heeft ze nu dus besloten om te stoppen met tennissen. Haar laatste wedstrijd als profspeelster speelde ze in september in eigen land. Wie zeker wel nog doorgaan, zijn Ekaterina Alexandrova en Aliaksandra Sasnovich. Zij stonden immers in de finale in Limoges. Sasnovich had in de halve finales Greet Minnen uitgeschakeld, maar kwam er in de eindstrijd niet aan te pas. Alexandrova zegevierde met 6-1 en 6-3.

