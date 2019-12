Nadal haalt het nipt in beklijvende finale in Abu Dhabi

En of het exhibitietoernooi in Abu Dhabi de verwachtingen heeft waargemaakt. Met de nummer één tegenover de nummer drie van de wereld was de affiche voor de finale al niet mis. Die stelde niet teleur. Nadal werd danig op de proef gesteld, maar haalde het wel.

Tegenstander was Stefanos Tsitsipas, die het de Grote Drie moeilijk wil gaan maken en in de halve finales Djokovic uitschakelde. De Griek had tegen Nadal in het eerste deel van de partij ook een resem breakballen, maar de Spanjaard hield telkens stand. Sterker nog: bij 5-4 mocht Nadal serveren voor de set.

STERKE REACTIE VAN NADAL ONDER DRUK

Hij kreeg ook twee setballen, maar slaagde er toch nog in om er 5-5 van te maken. Even later volgde een tiebreak. Tsitsipas trok die naar zich toe. Werk aan de winkel dus voor Nadal, zeker toen hij in set twee bij 4-4 tweemaal breakpunt tegen had. Nadal had evenveel keer een passend antwoord klaar.

Het was een periode met lange en gecontesteerde games. Nadal snoepte toch eens de service van Tsitsipas af en forceerde een derde set. Bij 4-2 leek Nadal gewonnen spel te hebben, maar het werd 4-4 en later 6-6. De tweede tiebreak van de match ging wel naar Rafa. Met 6-7 (3/7), 7-5 en 7-6 (7/3) haalde de US Open-winnaar de winst binnen.