Minnen kan sterke start niet volhouden en gaat eruit in halve finales

Net als het toernooi van Dubai is ook dat van Limoges voor Greet Minnen geëindigd in de halve finales. Sowieso heeft ze er een sterke week opzitten, maar het leek nog beter te kunnen worden. Minnen speelde een sterke eerste set tegen Sasnovich. Nadien kantelde de match.

Tegen de in het enkelspel toch veel meer ervaren Sasnovich begon Minnen vrank en vrij. De Belgische ging haar opponente meteen onder druk zetten en dat resulteerde warempel in een 0-4. Twee opslagbeurten later had Minnen de eerste set beet. Uitserveren deed ze zelfs met een blanco opslagspel.

Een antwoord van Sasnovich kon niet uitblijven en dat kwam er meteen aan het begin van set twee. De Wit-Russische liep 3-0 uit. Minnen trachtte aan te klampen, maar moest aan het einde van de set toch een tweede break toestaan.

MINNEN BEGEEFT BIJ 2-2 IN DERDE SET

De wedstrijd was definitief in het voordeel van Sasnovich gekanteld. Minnen ging wel mee tot aan 2-2 in de laatste set. Nadien kon onze landgenote geen spelletje meer winnen. Sasnovich boekte met 2-6, 6-2 en 6-2 haar ticket voor de finale. De andere finaliste is Ekaterina Alexandrova.