🎥 Zes minuten absolute schoonheid: de mooiste punten van Federer dit decennium

Tweeners en weergaloze rally’s tegen Novak Djokovic of Rafael Nadal. Dropshots en onmenselijke reflexen. Deze compilatie heeft het allemaal.

Laat ons gerust weten wat jullie het allermooiste punt vinden!

Sit back and enjoy the maestro at work 🔥



Here's the best of @RogerFederer this decade! pic.twitter.com/cSWH67dnOm