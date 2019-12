Minnen verzilvert sterke periode met zes games op rij en legt zo basis voor kwalificatie voor halve finales

Als Greet Minnen zo blijft verder doen, gaat ze zeker en vast een mooie carrière uitbouwen. De steeds progressie makende Belgische staat nu ook in Limoges in de halve finales. Samsonova dacht tien spelletjes lang nochtans kans te maken, maar dat bleek slechts een illusie.

Minnen en haar Russische opponente maakten er in de eerste zes felbetwiste spelletjes van in het wedstrijdbegin. Die werden netjes verdeeld, nadien liep Minnen wel uit naar 5-3. Samsonova kwam nog wel langszij, maar nadien ontbond Minnen haar duivels.

MINNEN LOST GASPEDAAL NIET

Dat deed ze eerst al door acht van de laatste negen punten van de eerste set te winnen. Met die set op zak ging het alleen nog maar beter. Minnen bleef het gaspedaal induwen, won ook enkele spannende spelletjes en maakte er zo 4-0 van.

Samsonova won dan nog wel twee keer een opslagspel, maar dat was niet meer dan een doekje voor het bloeden. Met 7-5 en 6-2 schaarde Minnen zich bij de laatste vier in Limoges. Tegenstandster in de halve finale is de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich.