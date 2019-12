Greet Minnen blijft Belgische eer hoog houden en staat in kwartfinales

Op de 22-jarige Greet Minnen kan steeds meer gerekend worden om in het enkelspel ver te geraken op WTA-niveau. Zo staat ze nu ook in de kwartfinales in Limoges. Thuisspeelster Pauline Parmentier, nochtans een ervaren rot, was niet tegen haar opgewassen.

Van Uytvanck en Wickmayer verloren meteen in de eerste ronde in Limoges, maar Minnen vergaat het een stuk beter. Ze zette al vlot Clara Burel opzij en heeft met Pauline Parmentier de maat genomen van een tweede Française. Laatstgenoemde won weliswaar haar eerste drie opslagspelletjes, maar bij 3-3 in de eerste set drukte Minnen toch haar wil door. Ze ging met de volgende drie spelletjes aan de haal en had zo meteen de set op zak. Wanneer ze in set twee 3-1 voor kwam, lag de kwalificatie dan al voor het grijpen. TIEBREAK VERMEDEN Parmentier knokte wel nog terug en maakte er weer 3-3 van. Een tiebreak leek in de maak, maar bij 6-5 ging Minnen van 40-15 achter naar voordeel. Toen de Belgische een tweede keer op matchpunt kwam, sloeg ze toe. Met 6-3 en 7-5 ging Minnen naar de kwartfinales. Daarin wacht de Russische Ludmilla Samsonova.

