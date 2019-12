Djokovic lijdt nederlaag tegen grote uitdager, Nadal al sterk op dreef

Is het wachten tot 2020 eer de groten uit de tenniswereld opnieuw in actie schieten? Neen, toch niet wat betreft Novak Djokovic en Rafael Nadal. Zij doen beiden mee aan een exhibitietoernooi in Abu Dhabi. Novak Djokovic is daar tegen een nederlaag aangelopen.

Djokovic trof in de halve finales Stefanos Tsitsipas, die na zijn eindzege op de ATP Finals de ambitie geuit heeft om de Grote Drie te doen wankelen. Ook al ging het slechts om een exhibitiewedstrijd, Tsitsipas heeft toch al enigszins de daad bij het woord gevoegd. COMEBACK DJOKOVIC TEVERGEEFS In het begin leek het die richting niet op te gaan, want Djokovic liep 3-0 en 5-1 uit. De Serviër leverde wel één break in, maar zijn voorsprong was nog ruimschoots voldoende om de eerste set binnen te halen. In set twee was het Tsitsipas die met dezelfde cijfers leidde, maar Djokovic kwam helemaal terug In de tiebreak was Tsitsipas wel een tikkeltje sterker. Zo was de kentering definitief ingezet. Tsitsipas plaatste zich met 3-6, 7-6 (7/4) en 6-4 voor de finale in Abu Dhabi. Daarin neemt hij het op tegen Rafael Nadal. De Spanjaard lijkt al klaar voor het nieuwe seizoen nadat hij Karen Khachanov een bolwassing gaf (6-3, 6-1).