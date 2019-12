Rafael Nadal mag zich opnieuw wereldkampioen noemen, ook keuze bij de dames weinig verrassend

Hoewel in het tennis de Masters gelden als officieuze wereldkampioenschappen, is het aan de ITF om aan het einde van het jaar de officiële wereldkampioenen aan te duiden. Dat is inmiddels ook gebeurd. De keuze is gevallen op Rafael Nadal bij de mannen en Ashleigh Barty bij de vrouwen.

Voor Rafael Nadal is het al zijn vierde wereldtitel. De Spanjaard voegde aan zijn reeds rijkgevulde palmares twee grandslamtitels toe met triomfen op Roland Garros en de US Open. Bovendien werd hij ook opnieuw nummer één van de wereld en leidde hij zijn land naar winst op de Davis Cup. Ashleigh Barty kan een vergelijkbaar rapport voorleggen in 2019 bij de dames: twee grote individuele titels en ook de eindzege in de landencompetitie. Australië won immers de Fed Cup. Barty kende haar grote doorbraak met winst op Roland Garros en schreef onlangs ook de WTA Finals op haar naam. "Een paar jaar geleden hadden we niet gedacht dat dit zou gebeuren", reageerde Nadal. "Ik kan haast niet wachten op het begin van het volgende seizoen", richt Barty de blik alweer vooruit. Nadal en Barty vielen eerder ook al in de prijzen bij de awards van respectievelijk de ATP en de WTA.