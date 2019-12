🎥 Hartverwarmend: Federer ontmoet superfan... van 107 lentes

Roger Federer heeft fans van alle leeftijden. Maar wij durven te gokken dat hij woensdag zijn oudste fan ontmoette.

Dorothea werd geboren in 1912 en was al 86 toen Federer in 1998 zijn profdebuut maakte. Ze komt nog bijzonder kwiek voor de dag.

“Wanneer jij speelt, zet ik al mijn andere plannen opzij”, vertelde ze de Zwitserse legende.

“Hij ziet er jonger uit in het echt dan op foto’s”, vertelde ze nog. “Men zegt dat hij moet stoppen met tennissen omdat hij te oud is, maar de mensen hebben geen idee wat oud is en wat jong.”