Wat is het geheim van Wim Fissette, een Belgische toptrainer in tennis? "Het is een hobby"

Wim Fissette. Het is een naam die de laatste dagen alomtegenwoordig in het sportnieuws was. De ex-coach van onder andere Kim Clijsters werkt momenteel samen met Naomi Osaka, de nummer drie van de wereld in het tennis.

Vraag aan een tennisster wie ze als coach wil en ongetwijfeld komt de naam van Wim Fissette uit de mond. De Belg begeleidde in zijn loopbaan onder andere Kim Clijsters, Simona Halep en Angelique Kerber. Nu is hij coach van Naomi Osaka, de nummer drie in het vrouwentennis. Maar als je aan Fissette vraagt wat hem net zo goed maakt als coach, zal hij ongetwijfeld altijd hetzelfde antwoorden. "Data zijn belangrijk voor mij. Daar focus ik me op", zegt hij aan Sporza. De reden waarom Osaka ook naar onze landgenoot vroeg, was om zijn duidelijke datakennis. "Naomi is tactisch niet altijd klaar voor de match. Daarom vroeg ze me. De mensen in de tenniswereld kennen me als een coach die analytisch te werk gaat. Ik zie het meer als een hobby. Op basis van gewonnen data probeer ik dan een zo correct mogelijk wedstrijdplan te maken."