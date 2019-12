Belgische topcoach in tennis legt uit waar de toekomst van sport ligt: "Dat gaat uiterst belangrijk worden"

Wim Fissette is één van de meest bekende namen in de tenniswereld. De Belgische topcoach werkte onder meer al samen met Kim Clijster, Simona Halep en Angelique Kerber. Nu is hij coach van Naomi Osaka. Maar hoe brengt hij die dames naar de top?

Amper 39 is hij, Wim Fissette. Eén van de meeste succesvolle coaches ooit in het tennis. Onze landgenoot heeft daar trouwens een goede reden voor. Zijn geheim? Data. Niets meer, niets minder. "Dat is de rode draad doorheen mijn loopbaan", legt Fissette uit aan Sporza. Waar ik vroeger gewoon met pen en papier naar een wedstrijd ging kijken en dingen noteerde, werk ik nu met een gesofisticeerd analyseprogramma dat bestaat uit beelden en cijfermateriaal." Winnen Fissette haalt een voorbeeld met Novak Djokovic aan. "Elke slag wordt geregistreerd. Als je zo zijn opslag kan analyseren en weet waar die bal gaat komen, kan je misschien winnen. Maar we zien ook waar onze speler beter moet worden." "Het is een beetje mijn assistent-coach. Het zegt hoe alles moet gebeuren, maar ik neem de eindbeslissing. Data gaan heel belangrijk worden in de sport. Ik werk er alvast graag mee."