Yanina Wickmayer gaat er in de eerste ronde meteen uit in Limoges

Geen overwinning overwinning voor Yanina Wickmayer in het WTA 125K Series-toernooi in Limoges. Onze landgenote ging er in twee sets uit tegen de Franse Océane Odin.

De 30-jarige Yanina Wickmayer hoopte ongetwijfeld op een betere seizoensstart, maar in het Franse Limoges zat er in de eerste ronde geen overwinning in tegen Océane Odin (WTA-167). Na een dik uur tennissen verloor ze met 6-2 en 6-4 van de zeven jaar jongere Française.

Naast Wickmayer komen ook Van Uytvanck en Minnen nog in actie in Limoges. Ze spelen in de openingsronde tegen respectievelijk tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 84) en de Française Clara Burel (WTA 795). In het dubbelspel komen ze nadien ook nog samen in actie tegen de Russin Ekaterina Alexandrova en Oksana Kalashnikova uit Georgië.