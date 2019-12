Van Uytvanck haalt ook in het dubbel aan de zijde van Greet Minnen geen succes in Limoges

Na haar uitschakeling in het enkelspel had Alison Van Uytvanck ongetwijfeld gehoopt in het dubbelspel ver te geraken in Limoges; Ze vormde een dubbelduo met haar partner Greet Minnen. Na een spannende partij bleken ze net niet opgewassen tegen Alexandrova en Kalashnikova.

Aanvankelijk verliep de wedstrijd tussen het Belgische en Russisch/Georgische duo erg gelijkopgaand. Na zes spelletjes stond het 3-3. Nadien forceerden Alexandrova en Kalashnikova de enige break uit de set. Er kwamen geen kansen meer op een ommekeer in het vervolg van de set. In de tweede set wisten Van Uytvanck en Minnen wel een kentering teweeg te brengen door bij 1-1 drie spelletjes op rij te winnen. Ook hier was die ene break doorslaggevend voor de uitkomst van de set. Het kwam bijgevolg tot een super tiebreak. VAN UYTVANCK EN MINNEN SNEUVELEN IN SLOTFASE Eerst bij 1-3 en later bij 4-6 hadden Van Uytvanck en Minnen uitzicht op de overwinning. Alexandrova en Kalashnikova gingen echter van 4-6 naar 8-6. Nadien won het duo Van Uytvanck/Minnen nog slechts één puntje. Alexandrova/Kalashnikova haalde het met 6-3, 3-6 en [10-7]. In het enkelspel zijn Van Uytvanck en Wickmayer al uitgeschakeld, Minnen moet haar eersterondepartij nog afwerken.