Niet de gedroomde start: Van Uytvanck verslikt zich in Spaanse opponente

Alison Van Uytvanck werd in laatste instantie nog een wildcard aangeboden voor de challenger in Limoges. Het werd zo een verrassend vroege herneming van de activiteiten, maar het verliep niet naar wens. Van Uytvanck moest met tweemaal 6-4 meteen het onderspit delven tegen Sorribes Tormo.

De service van beide speelsters werd al snel op de proef gesteld. Het was Van Uytvanck die als eerste ene break moest toestaan en haar tegenstandster 4-2 zag uitlopen. De reactie van Van Uytvanck was wel uitstekend: ze kwam onmiddellijk langszij. Sorribes Tormo trok dan wel weer aan het langste eind in de twee volgende, spannende games.

Van Uytvanck dacht met een goede start in set twee voor de kentering te zorgen. Bij 0-2, 1-3 en 2-4 voor de Belgische wees ook alles in die richting. De set kantelde echter nog in haar nadeel. Sorribes Tormo ging van 2-4 nog naar 6-4. Van Uytvanck was zo meteen uitgeschakeld in het enkelspel.