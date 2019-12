Belgische toptrainer buigt zich over comeback Clijsters: "Kim was hardhitter die goed bewoog, zo zijn er nog speelsters"

Het internationale tennisnieuws had onlangs ook een Belgisch tintje. Het gaat dan niet over de comeback van Kim Clijsters, maar over Wim Fissette die Naomi Osaka gaat coachen.. Fissette werkte eerder ook al samen met Clijsters. Hoe schat hij haar kansen op een geslaagde comeback in?

"Ik ben altijd enorm overtuigd geweest van Kims kwaliteiten", zegt Fissette bij Sporza. "Toch is het een vraag die ik moeilijk helemaal juist kan beantwoorden, omdat ik haar de laatste jaren niet meer zo nauwkeurig heb gevolgd. De vraag is natuurlijk hoe fit Kim kan raken." NIVEAU TOP 50 GESTEGEN Zelfs als het op dat vlak goed zit, zijn er nog enkele vraagtekens. "Als ze terug op haar topniveau kan geraken, hoe goed is dat niveau dan ten opzichte van de huidige generatie? Kim was een hardhitter die ook goed op de baan bewoog, maar zo zijn er intussen nog een aantal speelsters. Het tennis is geëvolueerd en het niveau van de top 50 is enorm gestegen." Met andere woorden: Fissette denkt niet dat Clijsters in de eerste Grand Slam die ze gaat spelen meteen de finale haalt. "Ze mist nu de Australian Open en Roland Garros is nooit echt haar favoriete toernooi geweest. Maar ik laat me graag verrassen."