Finale zit er niet in voor Minnen (en Wickmayer) in Dubai

Het liep zo vlotjes voor Greet Minnen in het enkelspel op het ITF-toernooi van Dubai. Ook in het dubbelspel, want ze vormde een prima duo met Yanina Wickmayer. Tot in de halve finales. Dat werd het eindstation in zowel het enkel als het dubbel.

Tegen de Roemeense Ana Bogdan kon Minnen wel nog twee keer een kloofje slaan in de eerste set. Dat tweede kloofje was ook goed voor setwinst. In de tweede set nam Bogdan het heft echter onmiddellijk in handen. Eenzelfde scneario voltrok zich in set drie. Minnen moest dan nog een extra break toestaan en verloor met 4-6, 6-3 en 6-2.

BELGISCH DUO GRIJPT NIPT NAAST EERSTE SET

In de halve finales van het dubbelspel was Minnen met Wickmayer goed van start gedaan. Het beslissende punt in games acht en negen had de Belgische meisjes de set kunnen bezorgen. Het draaide anders uit: van 2-5 ging het naar 5-5 en in de tiebreak namen Hradecka en Klepac afstand.

In de tweede set bleef het spannend en gaven beide duo's mekaar geen duimbreed toe, tot Hradecka en Klepac in het tiende spel van de set toch nog een keer toesloegen. De tweede matchbal was raak. Minnen en Wickmayer moesten met 7-6 (7/5) en 6-4 het onderspit delven.