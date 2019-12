Belgische tenniscoach Wim Fissette gaat ex-nummer één van de wereld begeleiden

Wim Fissette heeft alweer een nieuwe, mooie uitdaging beet in het tenniswereldje. Hij mag opnieuw een wereldtopper onder zijn hoede nemen. Dat deed hij al enkele keren. Naomi Osaka heeft hem aangesteld als haar nieuwe trainer.

Wim Fissette werkte al samen met Kim Clijsters. Nadien coachte hij onder meer Simona Halep, Angelique Kerber en Victoria Azarenka. Zeker met Kerber leidde dat tot succes op grandslamniveau. Dat mag hij nu proberen te herhalen met Osaka.

De Belg werd eerder al gespot aan de zijde van Osaka en nu is zijn aanstelling dus officieel. De Japanse leek met winst op de Australian Open zich te vestigen als een nieuwe dominerende kracht in het damestennis nadat ze ook al de US Open in 2018 gewonnen had. Nadien werden haar prestaties veel wisselvalliger.

OP ZOEK NAAR REGELMAAT

Aan Fissette nu om er opnieuw meer lijn in te krijgen en dus meer regelmaat. Het zal zaak worden om haar snel op niveau te krijgen, want in januari verdedigt Osaka dus haar titel in Melbourne.