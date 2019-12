🎥 Grandslamkampioene moest chemo ondergaan: "Ik heb het gevecht gewonnen"

De Italiaanse ex-speelster plaatste nog eens filmpje op Twitter. Daarin legt ze uit wat haar overkomen is. "Na een stilte van zeven à acht maanden wil ik vertellen wat er met mij gebeurd is. Er werd bij mij kanker vastgesteld", onthult Schiavone.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX