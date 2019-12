David Goffin kan Medvedev niet verrassen en strandt in halve finale Diriyah Tennis Cup

David Goffin heeft zich op de Diriyah Tennis Cup niet kunnen plaatsen voor de finale. Onze landgenoot verloor vrijdag de halve finale van Daniil Medvedev.

De Belgische nummer elf van de wereld trof vrijdag in de halve finale van de Diriyah Tennis Cup in Saoedi-Arabië de Rus Daniil Medvedev (ATP-5). Onze landgenoot moest in twee sets de duimen leggen, twee keer 3-6.

In de finale van het toernooi wacht Medvedev de Italiaan Fognini (ATP-12). Die won met twee keer 6-4 van de Fransman Gaël Monfils.