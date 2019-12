David Goffin begint goed aan seizoen en neemt de maat van Lucas Pouille

David Goffin speelt momenteel op de Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabië, net als zeven andere deelnemers. Het is de eerste keer dat er een professioneel tennistoernooi plaatsvindt.

In de eerste ronde nam hij vlot de maat van de Fransman Lucas Pouille (ATP-22). Het werd 6-2 en 6-4 voor onze landgenoot.

In de halve finale zal Goffin het opnemen tegen het nummer vijf van de wereld, de Rus Medvedev.

Today‘s Draw Ceremony was a special one ✨ All the players got their own traditional Thobe to wear and they seemed to like them 😍🎉 #DTC #diriyahtenniscup #diriyahseason #aramco #drawceremony #saudiarabia #tennis #bepartofhistory pic.twitter.com/rygxrZNQ2q