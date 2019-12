David Goffin richt blik al op 2020 en kent eerste tegenstander in Al-Diriyah

David Goffin wil in 2020 graag beter doen en de 29-jarige Luikenaar heeft zich dan ook al helemaal gericht op het nieuwe jaar. Hij neemt deze week deel aan de Diriyah Tennis Cup in Saoedi-Arabië.

Goffin zal van donderdag tot zaterdag deelnemen aan het toernooi, lucratief is het in elk geval want er valt drie miljoen dollar te winnen. Zes spelers uit de top twintig staan er aan de start namelijk de Rus Daniil Medvedev (ATP-5), de Fransman Gaël Monfils (ATP-10) en de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-16).

De Luikenaar kijkt er in elk geval naar uit: "Het is de eerste keer dat professionele tennisspelers naar Saoedi-Arabië gaan om een toernooi te spelen. Het is altijd leuk om een andere cultuur en een ander land te ontdekken. Ik heb zin om eraan te beginnen en we zien wel wat het geeft." Goffin neemt het in de eerste wedstrijd op tegen de Fransman Lucas Pouille.