Caroline Wozniacki neemt met zeer mooi duel afscheid van tennis: "Het laatste duel wordt tegen mijn goede vriendin"

Een tijd geleden heeft Caroline Wozniacki bekendgemaakt dat ze afscheid zal nemen van het tennis. Ze zou haar allerlaatste wedstrijd op 18 mei 2020 in haar thuisland spelen. Ze neemt het daarin op tegen Serena Williams.

Volgens een tweet van de Deense is Williams een goede vriendin van haar. Het laatste duel van Wozniacki zal uitgevochten worden in de Royal Arena in Kopenhagen. Ze won één keer de Australian Open in 2018.