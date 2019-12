Belgisch succes in Dubai: Minnen naar halve finales enkel en samen met Wickmayer ook in het dubbel

Voor velen is het nieuwe tennisseizoen nog niet begonnen, maar Greet Minnen wordt wel al beloond voor haar inspanningen. Ze blijft het uitstekend doen in Dubai. In het enkelspel heeft ze zich met een klinkende zege bij de laatste vier geschaard. Ook in het dubbel stoot ze samen met Wickmayer door.

Greet Minnen nam het in de kwartfinales van het enkelspel op tegen Barbara Haas. De Oostenrijkse moest onmiddellijk haar service afstaan. Toen Minnen in het volgende spel drie breakpunten wist te redden, was ze gelanceerd voor een slotte setwinst. Pas bij 5-0 haalde Haas haar enige spelletje uit de set binnen.

MINNEN REDT VEEL BREAKPUNTEN

Meer spanning was er in set twee, maar bij 2-2 sloeg Minnen toch opnieuw toe. Er was nog wel een zeer lang en felbetwist game bij 4-3. Ondanks zes breakballen in dat spel bleef Minnen overeind op haar eigen opslag. Om het dan in het volgende spelletje helemaal af te maken: 6-1 en 6-3. De Roemeense Ana Bogdan (WTA-121) belooft in de halve finales wel een te duchten tegenstandster te worden.

Voorlopig gaat voor Minnen alles naar wens op het ITF-toernooi, ook in het dubbelspel. De Russische Dzalamidze en de Servische Krunic konden haar en Yanin Wickmayer niet veel in de weg leggen. In set twee maakte het Belgische duo wel pas in het tweede deel het verschil. Zo werd het 6-2 en 6-3. De volgende opponenten zijn Hradecka en Klepac.