Wickmayer met Minnen overtuigend naar kwartfinales dubbel in Dubai, ook één Belgische bij laatste acht in enkelspel

Voor velen tennissers is het nog wat vroeg om weer in competitie te treden, maar Yanina Wickmayer en Greet Minnen zijn wel alweer klaar voor de dienst. Dat hebben ze bewezen in Dubai, waar ze vlot hun eerste dubbelmatch wonnen. Minnen staat in het enkel ook in de kwartfinales.

Wickmayer en Minnen vormen op het ITF-toernooi van Dubai een opvallend dubbelduo. Hun tegenstandsters in de eerste ronde waren de Duitse meisjes Anna-Lena Friedsam en Tatiana Maria. Het was echter het Belgische duo dat door de eerste set raasde en best veel overschot had in de spelletjes. Gevolg: een droge 6-0. Friedsam en Maria haakten dan wel in de tweede set aan tot 2-2, maar nadien schakelden Wickmayer en Minnen nog een versnelling hoger. Ze wonnen de partij vlot met 6-0 en 6-3. In de kwartfinales nemen ze het op tegen Dzalamidze en Krunic. STERKE CIJFERS VOOR MINNEN Greet Minnen doet het ook in het enkelspel voortreffelijk. Na Molinaro te kloppen met tweemaal 6-4, liet een sterke Minnen de Russische Diatchenko in de achtste finales geen schijn van kans. De cijfers waren klaar en duidelijk: 6-3 en 6-1. Wickmayer verloor in het enkelspel al in de eerste ronde. De Oekraïense Snigur was te sterk met 6-4 en 6-1.