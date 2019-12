Ashleigh Barty verkozen tot beste speelster van het jaar, Andreescu grootste belofte

De Australische Ashleigh Barty is door tennisbond WTA uitgeroepen tot de beste tennisspeelster van het jaar. Ze won Roland Garros en staat ook eerste op de wereldranglijst.

Ashleigh Barty won het afgelopen jaar 57 wedstrijden, het meeste van iedereen. In 2014 stopte ze nog met tennissen en focuste ze zich volledig op cricket. Even later keerde ze weer terug en nu enkele jaren later is ze de beste speelster van de wereld.

De Canadese Bianca Andreescu viel ook in de prijzen. Eerder dit jaar won ze nog de US Open door onder meer Elise Mertens uit te schakelen. Ze kreeg nu de award voor de beste nieuwkomer. Een jaar geleden stond ze nog niet eens in de top 200 van de wereldranglijst.