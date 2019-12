Elise Mertens mag hopen op award

Vooraleer de bladzijde over het tennisseizoen 2019 wordt omgeslagen, worden woensdag nog de WTA Player Awards uitgereikt. De beste speelsters uit het voorbije seizoen worden dan met verschillende prijzen in de bloemetjes gezet. Mogelijk valt ook Elise Mertens in de prijzen.

Elise Mertens maakte immers furore in het dubbelspel. Daar gaat een zekere vorm van ironie mee gepaard. Omdat ze meer wilde focussen op het enkelspel, ging ze niet meer dubbelen met Demi Schuurs. Ze vormde in 2019 een duo met Aryna Sabelanka, een andere enkelspeelster. Bleek dat Mertens en Sabelanka in het dubbelspel de ideale 'match' zijn. Samen wonnen ze het dubbeltoernooi van de US Open. De kans bestaat dus dat de WTA hen aanduidt als beste dubbelduo uit 2019, al komen er uiteraard ook nog andere duo's in aanmerking.