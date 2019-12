Elise Mertens en Aryna Sabalenka het beste dubbelpaar? Hun verwezenlijkingen afgewogen tegenover concurrentie!

Elise Mertens won aan de zijde van Aryna Sabalenka het dubbeltoernooi van de US Open. Het was het absolute hoogtepunt van een schitterend seizoen dat de verwachtingen ver oversteeg voor Mertens in het dubbelspel. Mogelijk worden Mertens en Sabalenka ook gekroond tot beste dubbelpaar.

Dat moet woensdag blijken, want dan maakt de WTA haar Players Awards bekend. Mertens en Sabalenka zijn alvast genomineerd voor 'beste dubbelduo van het jaar'. We wegen hun prestaties af tegen die van de andere genomineerden.

MERTENS/SABALENKA

Mertens en Sabalenka kenden een brilliante maand maart, met een eindzege in Indian Wells, wat hun doorbraak was als dubbelduo. De triomf in Indian Wells werd opgevolgd door een toernooizege in Miami. Dat het Amerikaanse harcourt hen ligt, is een understatement. Ze zetten de kroon op het werk op de US Open.

BABOS/MLADENOVIC

De Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic kenden een uitmuntend gravelseizoen. Eerst wonnen ze in Istanboel en later op Roland Garros. Ook op het einde van het seizoen hadden ze nog wat over. Babos en Mladenovic wonnen ook de Masters.

HSIEH/STRYCOVA

Hsieh en Strycova hebben bewezen op elke ondergrond goed uit de voeten te kunnen. Eerst was er hun triomf op het hardcourt in Dubai, het gravel van Madrid en het gras van Birmingham en Wimbledon. Serieuze adelbrieven, al dateert die laatste grote overwinning wel van in juni.

STOSUR/ZHANG

Stosur en Zhang stonden er meteen op de Australian Open en mochten daar de trofee in de lucht steken. Dat was wel veruit hun grootste overwinning van het seizoen. Voorts moesten ze het doen met een finaleplek in Miami, waar ze verloren van Mertens en Sabalenka, en de halve finales op de Masters.

Slotconclusie: Elise Mertens en Aryna Sabalenka hebben het voordeel dat ze in elke periode van het jaar wel gepresteerd hebben. Dat geeft hen het voordeel op duo's als Hsieh/Strycova en Stosur/Zhang. Ook hun grandslamtitel is een serieuze troef, maar Babos en Mladenovic worden wel moeilijk te kloppen. Zij kunnen naast grandslamwinst ook de eindzege op de Masters voorleggen.