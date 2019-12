🎥 Liefhebber doet mee aan kwalificaties van proftoernooi... en maakt zich hopeloos belachelijk

Op het ITF-toernooi van Doha zou wel eens een wereldrecord gevestigd kunnen zijn. Die twijfelachtige eer viel Artem Bahmet tegemoet.

De 27-jarige Oekraïner verloor met twee keer 6-0 van Krittin Koayku. Erger was dat hij niet één punt won in de twee sets. Koayku is nu ook niet meteen de beste tennisser ooit: hij staat op plek 1369 op de ranking.

Onderstaande beelden tonen de laatste punten uit de wedstrijd. Koayku staat op dat moment ook hooguit in trainingsmodus te spelen.

In Doha valt 15.000 dollar te winnen. Of dat de drijfveer van Bahmet was of hij een weddenschap verloor, is niet helemaal duidelijk.