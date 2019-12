Showman Djokovic kan een flink stukje piano spelen... of is het toneel?

Djokovic staat bekend als showman en doet zijn reputatie opnieuw alle eer aan. In onderstaand filmpje speelt hij ‘samen’ met Lola Astanova. Dat is een Oezbeeks-Amerikaanse pianiste.

Volgens Wikipedia staat ze bekend om haar bewerkingen van stukken van Chopin, Liszt en Rachmaninoff. Ons valt vooral iets anders op bij het bekijken van Instagram, maar oordeel vooral zelf.

Novak Djokovic - a man of many talents 😂



(🎥: @DjokerNole & Lola Astanova on IG) pic.twitter.com/MKzxU3jDNX