Alexander Zverev heeft aangekondigde operatie ondergaan

Voormalig nummer drie van de wereld Alexander Zverev is onder het mes gegaan. Indien er een ingreep moet uitgevoerd worden, is het natuurlijk in het tussenseizoen wel het moment. Zverev had eerder al aangekondigd dat een operatie aan de ogen zich opdrong.

Zverev veroverde in 2018 de tot dusver grootste titel uit zijn carrière door de Masters te winnen. In 2019 strandde de Duitser op de ATP Finals in de halve finales. Vlak voor die halve finale had hij kenbaar gemaakt dat hij geopereerd zou worden aan de ogen. De huidig nummer zeven van de wereld heeft nu laten weten dat de operatie achter de rug is en goed verlopen is. Zverev kende dit seizoen vooral problemen wanneer hij met lenzen op de baan stond en een laseroperatie moet dat verhelpen. Zijn beste prestatie op een Grand Slam in 2019 was het bereiken van de kwartfinales op Roland Garros.