🎥 Beter wordt het niet meer: de hoogtepunten van het jaar van Federer, Djokovic en Nadal

Wat mogen we van geluk spreken om in een tijd te leven dat Roger Federer, Novak Djokovic én Rafael Nadal tennissen. En wat mogen mensen die nu nog geen tennis -kunnen- kijken van geluk spreken dat er eindeloos veel beelden van dat trio bestaan.

Federer (20), Nadal (19) en Djokovic (16) zijn de drie spelers uit de geschiedenis die de meeste Grand Slam-titels verzamelden. Ondanks elkaars moordende concurrentie.

Neem van die drie klasbakken nog eens de hoogtepunten van het jaar, en je weet dat je goed zit voor heel wat genialiteit. 'Poetry in motion', 'Simply extraordinary' en 'To savour'. Kijk en geniet, watch and learn.

It's quite simply poetry in motion.



This is the best of @rogerfederer in 2019. pic.twitter.com/cW0n0hvf2K — ATP Tour (@atptour) November 29, 2019

The tennis he can play is simply extraordinary.



This is the best of @DjokerNole in 2019. pic.twitter.com/0tdyDuWTuS — ATP Tour (@atptour) November 30, 2019