Elise Mertens zal opnieuw gooi doen naar goud op plek waar ze voor het eerst won

Elise Mertens zal volgend jaar opnieuw vol voor de overwinning gaan in Hobart. Dat gaat door van 13 tot en met 18 januari.

De nummer zeventien van de wereld zal op het WTA-toernooi van Hobart in Australië opnieuw naar de titel dingen. In 2017 en 2018 veroverde Mertens al het goud, vorig jaar deed ze niet mee.

In 2018 won ze zelfs het dubbelspel en haalde ze vlak erna de halve finale van de Austrlian Open. Toen kreeg Mertens naam in heel België en in de tenniswereld.

Vorig jaar speelde ze niet, maar koos ze voor een ander tornooi in Sydney, waar ze de kwartfinales bereikte. Ook Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens zullen van de partij zijn in Hobart.