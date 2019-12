De onbreekbare band tussen Elise Mertens en Hobart verklaard

De organisatie van het WTA-toernooi van Hobart heeft aangekondigd dat Elise Mertens er in 2020 aan de start komt. Hoewel Mertens begin 2019 bewust Hobart oversloeg, mag dat eigenlijk niet verbazen. Het Australische toernooi zal voor onze landgenote altijd speciaal blijven.

Hobart is dan ook een ideale voorbereiding op de Australian Open. Er wordt immers op beide toernooien op Plexicushion, een bepaald type hardcourt gespeeld. Dat was voor het eerst de ondergrond in Hobart in 2009. Het moest de switch maken van Rebound Ace naar Plexicushion opdat Tennis Australia de toekomst van het evenement wilde verzekeren.

Het maakt dat de speelsters in Hobart al gewend kunnen geraken aan de exact zelfde ondergrond waar ze in Melbourne, voor iedereen toch het eerste grote doel van het seizoen, mee te maken krijgen. Op voorhand al kennismaken met het gevoel op de baan kan een troef zijn om snel gerodeerd te geraken.

SCHITTERENDE HERINNERINGEN

Hiernaast heeft Elise Mertens schitterende herinneringen aan Hobart. Als kwalificatiespeelster speelde ze er in 2017 alles en iedereen naar huis en eindigde het met toernooiwinst zonder setverlies. Onder andere Kiki Bertens, die het op een gegeven moment toch top vijf van de wereld werd, ging er voor de bijl.

Een jaar later verlengde Mertens met succes haar titel. Er zaten wat meer spannende matchen tussen, maar het resultaat was hetzelfde: ze mocht de trofee in de lucht steken. Mertens bouwde voort op die triomf op het op de Australian Open te schoppen tot de halve finales. Nog altijd de beste prestatie uit haar carrière op een Grand Slam.

Begin vorig seizoen waren Mertens en haar entourage van mening dat ze nog meer progressie zou boeken door hoger aangeschreven toernooien te spelen. Daarom besloot ze Hobart te skippen. Met winst in Doha en het bereiken van de kwartfinales speelde Mertens verre van een slecht jaar, maar bij momenten was het wel een tikje wisselvallig.

SUCCESRECEPT VAN 2018

Daarom is het niet onlogisch om terug te grijpen naar het succesrecept van 2018: vertrouwen opdoen in Hobart en dan daar later ook in andere toernooien vruchten van plukken. Het is ook algemeen geweten dat tennisspeelsters graag terugkeren naar plaatsen waar ze het in het verleden goed deden. In die optiek is haar aantreden in Hobart een logische keuze.