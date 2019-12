🎥 Ook Rafael Nadal betuigt net als Thibaut Courtois medeleven voor ziek meisje uit Bilzen

Na Thibaut Courtois heeft ook een andere koning uit Madrid zijn steun betuigd aan Cloë Hauben, het meisje uit Bilzen dat aan een hersentumor lijdt. "Hallo Cloë, het is Rafa. Ik wil jou het allerbeste toewensen. Wees sterk en blijf positief. Enkel dan komt alles goed", was de boodschap die hij voor het meisje overbracht.

Nadal kreeg het bericht te horen van een neef van Cloë haar vader, die vaak in de tennisclub van Nadal speelt na Courtois is hij de tweede topsporter die een boodschap nalaat. Ook Kim Clijsters heeft al opgeroepen om de inzamelactie van de familie te steunen.

Cloë lijdt aan een zeldzame hersenstantumor. De behandeling in de Verenigde Staten kost 100.000 euro per jaar. Daarom is er een actie opgestart via #Together4Cloë en www.together4cloe.be.

#together4cloe @together4cloë Thank you #rafaelnadal for your nice words of encouragement for Cloë. You really Made her a happy strong girl ❤️🙏 you made her smile again ❤️ pic.twitter.com/nnoxipEWMl