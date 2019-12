Spaanse ex-nummer 6 van de wereld werkt in 2020 laatste seizoen af

Navarro won in haar carrière ‘maar’ twee WTA-titels en overleefde nooit de kwartfinale op een Grand Slam. Ondanks zeven pogingen.

In februari van 2016 stond ze toch maar mooi de zesde plek op de WTA-ranking. Op dit moment staat ze op nummer 55. Ze sluit zo een twaalfde jaar op rij af met een plek in de top honderd.

2020 será mi última temporada como tenista profesional. ¡Gracias a todos por el apoyo y nos vemos pronto! 👋🏻



Today I announced that 2020 will be my last season on Tour. Thanks for your support and see you soon! ☺️ pic.twitter.com/0n4kf3cZMH