Nederlands kampioen stopt met tennissen

Scott Griekspoor heeft aangekondigd te stoppen met tennissen. De Nederlander is amper 28.

Griekspoor won in zijn carrière één Challenger en kroonde zich in december vorig jaar tot Nederlands kampioen. Hij stond op dat moment nog rond de top tweehonderd, maar was intussen weggezakt naar plaats 469.

Scott is de oudere broer van proftennisser Tallon.