📷 Zwitserland eert Roger Federer met het uitbrengen van eigen munt

Vanaf januari zullen er ongeveer 100.000 ter waarde van 20 Zwitserse frank geslagen worden met de beeltenis van Roger Federer. In mei volgen er dan ook nog gouden munten met een waarde van 50 frank. Het is de allereerste keer dat een levende persoon een eigen munt krijgt.

Federer pakte in zijn lange carrière liefst 20 grandslamtitels, een record. Hij won afgelopen jaar ook voor de tiende keer het ATP-toernooi in 'zijn' Basel.

