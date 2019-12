Dé ontdekking van 2019 blikt terug op haar grote doorbraak: "Een rollercoaster die nooit gestopt is"

Wie in 2019 bij de dames de grote revelatie was? Daar hoeft niemand lang over na te denken. Ongetwijfeld de Amerikaanse tienersensatie Cori Gauff. Na haar stuntzege op Wimbledon tegen Venus Williams veranderde alles. Ook haar leven naast de baan.

"Het is een rollercoaster die nooit gestopt is", zegt de nog altijd maar 15-jarige Gauff over haar seizoen op de site van de WTA. "Behalve dan nu voor het tussenseizoen. Het was een geweldig jaar voor mij. Ik ben nooit op de baan gestapt met de gedachte dat ik zou verliezen. Dat is niet de juiste mentaliteit. Ik wilde altijd winnen."

ANDER DOEL TEGEN VENUS

En dan kwam er die zege tegen Venus Williams... "Ik verwachtte het niet echt, maar ik geloofde dat ik kon winnen. Dat was de enige match met een ander doel. Ik wilde gewoon zien wat ik kon doen. In andere matchen was het doel om te winnen. Als je tegen Venus speelt, is het een tikje anders en die match gaf me veel vertrouwen."

Door haar opmars op zo'n jonge leeftijd staat ze ook volop in de spotlights. "Ik word nu veel meer herkend als ik aan het rondwandelen ben in Florida. Het is mijn droom om tennis te spelen. Ik heb niet gedacht aan de camera's of alles wat erbij komt kijken." Wat wil ze tennistiek dan voor mekaar krijgen in 2020? "Mijn kansen meer nemen, door mijn forehand slaan en mijn spel in zijn geheel te verbeteren."