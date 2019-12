Steve Darcis legt toekomstplannen bloot: "Dat is een unieke kans voor mij"

De Australian Open wordt het laatste tornooi waar Steve Darcis deel zal nemen als actief tennisser. Maar lang zal hij niet bij de pakken blijven zitten want in maart zal hij als trainer aan de slag gaan.

Steve Darcis stopt na de Australian Open met tennissen, maar lang zal hij niet zonder werk zitten. De Franstalige tennisfederatie AFT maakte donderdag bekend dat Darcis vanaf maart deel zal uitmaken van de sportieve staf.

Na vele blessures maakte Darcis in oktober bekend dat hij na zestien jaar zijn tennisracket aan de spreekwoordelijke haak zal hangen. Darcis zal toch in de tenniswereld aanwezig blijven, zij het van aa de zijlijn.

"Ik zie dit als een geweldige uitdaging", zei Darcis aan Sporza. Shark bracht eerder al ter sprake dat hij een carrière als tenniscoach wel degelijk ziet zitten. Al zal het publiek hem vooral als Mr. Davis Cup herinneren. In 2015 en 2017 verloor hij de finale met België. Op de afgelopen editie, raakte België niet verder dan de poules.

Darcis won twee keer een toernooi: in 2007 in Amersfoort en een jaar later in Memphis. In 2013 schakelde hij in de eerste ronde op Wimbledon Rafael Nadal uit.