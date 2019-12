Naast Kim Clijsters plant nog een speelster als moeder haar comeback

Kim Clijsters maakte als moeder al eens een comeback in het tennis en gaat er zich in 2020 nog eens aan wagen. Er zijn ondertussen al meerdere voorbeelden van speelster die dit proberen. De volgende in het rijtje: Sania Mirza, voormalig nummer één in het dubbelspel.

De inmiddels 33-jarige Mirza werd in 2015 in de eerste speelster uit India die een WTA-titel veroverde door een toernooi in eigen land te winnen. Blessureleed dwong haar om meer te concentreren op het dubbel en daarin bereikte ze de absolute wereldtop.

ZES GRANDSLAMTITELS

Ze werd nummer één van de wereld en behaalde in het dubbelspel zes grandslamtitels. Drie keer in het dames dubbelspel (Wimbledon 2015, US Open 2015 en Australian Open 2016) en drie keer in het gemengd dubbel (Australian Open 2009, Roland Garros 2012 en US Open 2014). Mirza won ook het dubbelspel op de Masters in 2014 en 2015.

Ze stopte omdat ze zwanger was en beviel in oktober 2018 van haar eerste kindje. Zo'n twee jaar na haar tijdelijk pensioen is Mirza nu van plan om terug te keren naar het professionele tennis. In Hobart gaat ze al zeker deelnemen aan het dames enkelspel en op de Australian Open aan het gemengd dubbelspel.