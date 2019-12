Joachim Gérard verdient peulschil in vergelijking met winnaar ATP Finals

Joachim Gérard heeft zich voor de vierde maal in zijn loopbaan de beste getoond op de Masters. Ook Stefanos Tsitsipas veroverde dit jaar de Masters-titel. Dat hebben ze met mekaar gemeen. Alleen is Gérard een rolstoelatleet en heeft Tsitsipas geen beperking.

Dat laat zich ook voelen in de verloning. Tsitsipas is na het behalen van zijn eerste grote titel meteen miljonair. De Griekse tennisspeler krijgt 1,23 miljoen euro op zijn bankrekening. Gérard moet het echter als paralympiër stellen met 7 200 euro. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

En dan zijn er nog de nodige kosten, zoals het betalen van zijn coach. "Uiteraard is het prijzengeld teleurstellend - dat is een minpunt - en is het verschil met de valide atleten groot, maar er zijn atleten die er helemaal niks aan overhouden. Daarom: ik spuw zeker niet op dat prijzengel", bekijkt Gérard het van de positieve kant. "Ik ben niet rijk. Ik kan een beetje sparen, maar geen duizenden euro's."