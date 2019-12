Ziet Murray onwaarschijnlijke vechtlust beloond met individuele bekroning?

Andy Murray sukkelde de afgelopen jaren van de ene blessure in de andere. Nu is hij eindelijk weer echt op de weg terug.

De Brit schaafde een paar maanden aan zijn niveau in het dubbelspel en maakte dan een comeback met ups en downs in het enkelspel. Vorige maand zag hij zijn vechtlust beloond met de eindzege op de European Open in Antwerpen.

Dat is ook de ATP niet ontgaan. Die heeft hem genomineerd om ‘Comeback Player van het Jaar’ te worden. Naast Murray zijn ook de Rus Andrey Rublev, de Fransman Jo-Wilfried Tsonga en de Zwitser Stan Wawrinka genomineerd. De winnaar wordt volgende maand bekendgemaakt.